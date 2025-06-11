В Японии стремятся сократить ожидаемое число жертв сверхмощного землетрясения на 80 процентов

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Токио, 13 июня (Jiji Press). Если сильное землетрясение обрушится на Токио в дневное время, около 4,53 миллиона человек останутся в мегаполисе без возможности вернуться домой, это больше, чем после землетрясения и цунами в марте 2011 г.

Такой тревожный сценарий был представлен столичным правительством Токио в конце мая в его последнем отчёте о предполагаемом ущербе от сильного землетрясения непосредственно под японской столицей, которого опасаются уже давно.

Отчёт также проливает свет на новые проблемы в области подготовки к стихийным бедствиям и реагирования на них, которые приобрели актуальность в связи с распространением высотных кондоминиумов и ускоренным старением населения.

В то же время столичная администрация заявила, что число погибших и материальный ущерб от такого мощного землетрясения в Токио могут быть существенно снижены за счёт повышения сейсмостойкости домов и связанных с этим усилий по повышению готовности к стихийным бедствиям.

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