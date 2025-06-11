Директор разведки США выступила против ядерного оружия

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Вашингтон, 10 июня (Jiji Press) — Директор национальной разведки США Талси Габбард 10 июня опубликовала в X (бывший Twitter) видео, в котором обратилась к последствиям атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и призвала к ядерному разоружению. Она заявила, что напряжение между ядерными державами достигло беспрецедентного уровня, и «нужно положить конец этому безумию». Для действующего члена кабинета США — ядерной сверхдержавы, оправдывавшей атомные бомбардировки, — публично выступить против ядерного оружия крайне необычно.

В видео длительностью около трёх с половиной минут Габбард упомянула: «Недавно я побывала в Хиросиме». Были показаны кадры разрушенных американскими войсками в 1945 году кварталов Хиросимы и страдания жертв атомной бомбардировки. «Нагасаки постигла такая же судьба», — сказала она, с чувством добавив: «Трудно подобрать слова для выражения скорби. Это незабываемый опыт».

Она также подчеркнула, что мощь современного ядерного оружия несравнима с прежней. «Будет уничтожена вся экосистема. Это не фантастика, а реальность», — заявила она. Утверждая, что «политические элиты», способные в критический момент укрыться в ядерных бункерах, «легкомысленно нагнетают страх и напряжение между ядерными державами», она заключила: «Мы должны стремиться к миру без страха перед ядерной угрозой».







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