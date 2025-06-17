Глава МИД Японии призвал иранского коллегу к сдержанности

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Токио, 16 июня (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси провёл телефонные переговоры со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи и призвал его к сдержанности в военном конфликте Ирана с Израилем.

По данным МИД Японии, Ивая выразил «глубокую обеспокоенность в связи с текущими взаимными атаками, распространяющимися по всему региону Ближнего Востока», добавив, что «следует избегать любых действий, которые ещё больше обостряют ситуацию».

Он призвал «все заинтересованные стороны проявлять максимальную сдержанность».

Главный японский дипломат обратился к иранской стороне с просьбой о поддержке в обеспечении безопасности японских граждан. Арагчи ответил, что Иран будет полностью в этом сотрудничать.

Министры иностранных дел двух стран договорились продолжить общение в целях достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке.

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