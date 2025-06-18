Япония повысила уровень предупреждения о поездках в Иран до самого высокого уровня, призвав своих граждан покинуть эту страну
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Токио, 17 июня (Jiji Press). Министерство иностранных дел Японии во вторник повысило уровень предупреждения о поездках в Иран до 4-го уровня, самого высокого по шкале оповещения, призвав граждан Японии немедленно покинуть Иран в условиях израильских атак на страну.
«Ситуация становится все более напряжённой», – заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Ивая Такэси, добавив, что правительство сделает всё возможное для защиты японских граждан в Иране.
Япония «рассматривает различные варианты» эвакуации своих граждан, заявил на отдельной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.
По данным источников в правительстве, Министерство иностранных дел организует автобусы для перевозки японцев, желающих эвакуироваться из Ирана и Израиля в соседние страны по суше.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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