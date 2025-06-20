В связи с ирано-израильским конфликтом Япония призывает обе стороны к сдержанности

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Токио, 19 июня (Jiji Press). Правительство Японии вновь призвало обе стороны ирано-израильского конфликта проявлять сдержанность, несмотря на заявление «Большой семёрки» в начале этой недели, в котором осуждался только Иран.

«Мы глубоко обеспокоены обменом атаками и продолжаем настоятельно призывать все стороны проявлять максимальную сдержанность», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.

Заявление «Большой семёрки» было опубликовано на двухдневном саммите группы в Канаде, который продлился до 17 июня.

При этом премьер-министр Японии Исиба Сигэру на пресс-конференции в Канаде не упомянул призыв своего правительства к сдержанности с обеих сторон.

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