Японцы эвакуируются из Ирана на предоставленном японским правительством автобусе
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Токио, 22 июня (Jiji Press). Министерство иностранных дел Японии сообщило, что ещё 21 человек, включая граждан Японии и членов их иностранных семей, покинули иранскую столицу Тегеран на автобусе, предоставленном японским правительством.
По данным министерства, у 21 эвакуированного, прибывшего в столицу Азербайджана Баку, нет проблем со здоровьем.
Правительство уже перевезло 66 таких людей из Ирана в Баку и 21 человека из Израиля в Иорданию.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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