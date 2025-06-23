Японцы эвакуируются из Ирана на предоставленном японским правительством автобусе

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Токио, 22 июня (Jiji Press). Министерство иностранных дел Японии сообщило, что ещё 21 человек, включая граждан Японии и членов их иностранных семей, покинули иранскую столицу Тегеран на автобусе, предоставленном японским правительством.

По данным министерства, у 21 эвакуированного, прибывшего в столицу Азербайджана Баку, нет проблем со здоровьем.

Правительство уже перевезло 66 таких людей из Ирана в Баку и 21 человека из Израиля в Иорданию.

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