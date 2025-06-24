Премьер-министр Японии Исиба отменил участие в саммите НАТО

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Токио, 23 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру отменил свой визит в Нидерланды на саммит НАТО, сообщило японское правительство.

Хотя в правительственном пресс-релизе говорится, что отмена трёхдневной поездки с 24 июня была вызвана «различными обстоятельствами», информированные источники утверждают, что это решение отражает напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке.

Ожидается, что премьер-министр сосредоточится на обеспечении безопасности граждан Японии в Иране и Израиле, а также на поддержании стабильных поставок энергоносителей.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён уже решил отказаться от участия в саммите. Как и Япония, Южная Корея является индо-тихоокеанским партнёром НАТО.

Ранее 23 июня Исиба заявил журналистам в городе Итоман в префектуре Окинава: «Поскольку моей главной целью (в ходе поездки) является участие во встрече с участием Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии, я хотел бы принять решение, приняв во внимание ситуацию с участием этих стран».

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