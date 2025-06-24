Удары США по Ирану демонстрируют решимость не допустить создания ядерного оружия

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Токио, 23 июня (Jiji Press). Недавние удары США по иранским ядерным объектам демонстрируют решимость не допустить создания Ираном ядерного оружия и одновременно добиться скорейшей деэскалации ситуации, заявил в понедельник премьер-министр Японии Исиба Сигэру.

Исиба сделал это замечание на пресс-конференции после аналогичного заявления министра иностранных дел.

На вопрос о том, были ли удары обоснованными, Исиба ответил: «Я не могу точно оценить все факты, поэтому сложно дать окончательную правовую оценку».

Что касается растущей обеспокоенности тем, что Иран может принять ответные меры, перекрыв Ормузский пролив, Исиба заявил: «Мы будем следить за ситуацией с величайшим вниманием, поскольку (такой шаг) окажет серьёзное влияние на стабильность поставок энергоносителей в Японию».

«Мы настоятельно просим возобновить диалог (между Соединёнными Штатами и Ираном)», – добавил он.

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