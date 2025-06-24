Удары США по Ирану демонстрируют решимость не допустить создания ядерного оружия
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 23 июня (Jiji Press). Недавние удары США по иранским ядерным объектам демонстрируют решимость не допустить создания Ираном ядерного оружия и одновременно добиться скорейшей деэскалации ситуации, заявил в понедельник премьер-министр Японии Исиба Сигэру.
Исиба сделал это замечание на пресс-конференции после аналогичного заявления министра иностранных дел.
На вопрос о том, были ли удары обоснованными, Исиба ответил: «Я не могу точно оценить все факты, поэтому сложно дать окончательную правовую оценку».
Что касается растущей обеспокоенности тем, что Иран может принять ответные меры, перекрыв Ормузский пролив, Исиба заявил: «Мы будем следить за ситуацией с величайшим вниманием, поскольку (такой шаг) окажет серьёзное влияние на стабильность поставок энергоносителей в Японию».
«Мы настоятельно просим возобновить диалог (между Соединёнными Штатами и Ираном)», – добавил он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Министры G7 призвали Иран и Израиль предотвратить дальнейшую эскалацию
- Япония заморозит активы девяти лиц, связанных с ХАМАС
- Восемь японцев эвакуированы из Израиля чартерным рейсом в Дубай
- В Иерусалиме открыли площадь имени Сугихары Тиунэ, японского дипломата, который помог спастись тысячам евреев во время Второй мировой войны
- Неизвестный «японский Шиндлер»: генерал-лейтенант Хигути Киитиро
- Мужество помнить: Анна Франк и Сугихара Тиунэ едут в Осаку
- 44 года на восстановление доброго имени: «японский Шиндлер» Сугихара Тиунэ