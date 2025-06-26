Министры стран G-7 намерены поддерживать прекращение огня между Израилем и Ираном
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Гаага, 25 июня (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» приветствовали соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном, пообещав работать сообща для поддержания прекращения боевых действий.
На встрече в Гааге (Нидерланды) министры стран «Большой семёрки» обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.
«Важно соблюдать режим прекращения огня и возобновить диалог», – заявил на встрече министр иностранных дел Японии Ивая Такэси .
Он добавил, что японское правительство «продолжит прилагать все необходимые дипломатические усилия».
Министры также обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, включая усиливающуюся гегемонию Китая и разработку Северной Кореей ядерного оружия и ракет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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