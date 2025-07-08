В Токио впервые в этом году температура превысила 35 градусов по Цельсию

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Токио, 7 июля (Jiji Press). 7 июля температура резко поднялась во многих частях Японии, достигнув 35,6 градусов по Цельсию в токийском районе Тиёда. Это был первый «чрезвычайно жаркий день» в этом году в столице.

В городе Тадзими префектуры Гифу была зафиксирована самая высокая температура в стране за день – 38,8 градуса, за ним следует юго-западная деревня Нисимэра префектуры Миядзаки – 38,4 градуса, а также западный город Тоёнака префектуры Осака – 38,0 градуса.

В общей сложности в 210 пунктах наблюдения температура достигла 35 градусов и выше, что является самым высоким показателем в этом году и такая температура наблюдалась в более 20 процентов от всех таких мест.

Даже в самой северной префектуре Хоккайдо, в городе Обихиро, зафиксировано 36,8 градуса.

Предупреждения о тепловом ударе на 8 июля были также объявлены во многих районах, включая Токио.

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