В Токио впервые в этом году температура превысила 35 градусов по Цельсию
НовостиОбщество Экология
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 июля (Jiji Press). 7 июля температура резко поднялась во многих частях Японии, достигнув 35,6 градусов по Цельсию в токийском районе Тиёда. Это был первый «чрезвычайно жаркий день» в этом году в столице.
В городе Тадзими префектуры Гифу была зафиксирована самая высокая температура в стране за день – 38,8 градуса, за ним следует юго-западная деревня Нисимэра префектуры Миядзаки – 38,4 градуса, а также западный город Тоёнака префектуры Осака – 38,0 градуса.
В общей сложности в 210 пунктах наблюдения температура достигла 35 градусов и выше, что является самым высоким показателем в этом году и такая температура наблюдалась в более 20 процентов от всех таких мест.
Даже в самой северной префектуре Хоккайдо, в городе Обихиро, зафиксировано 36,8 градуса.
Предупреждения о тепловом ударе на 8 июля были также объявлены во многих районах, включая Токио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Прощайте, весна и осень: Япония теряет свои четыре времени года из-за изменения климата
- Предотвращение теплового удара: каждый четвёртый мужчина в Японии пользуется зонтом для защиты от солнца
- В Японии становится жарко, 23 апреля выпустили первое предупреждение о жаре: как уберечь себя от теплового удара?
- Смерть в ванной: в Японии от тепловых ударов и по другим причинам в ванных ежегодно погибает около 19000 человек
- Самое жаркое лето в истории: Японское метеорологическое агентство сообщает об аномальной ситуации в северных регионах страны