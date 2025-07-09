В Японии более 10 000 человек были отправлены в больницу из-за теплового удара за прошедшую неделю

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Токио, 8 июля (Jiji Press). За неделю до 6 июля в Японии в общей сложности 10 048 человек были доставлены в больницу с тепловым ударом, говорится в предварительном отчёте Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, опубликованном 8 июля.

Поскольку температура воздуха по всей стране резко повысилась, недельный показатель увеличился более чем вдвое по сравнению с предыдущей неделей (4665) и превысил 10 000 впервые с начала регистрации в этом году 1 мая.

Из госпитализированных за последнюю неделю 5973 человека, или около 60 %, были в возрасте 65 лет и старше. Восемь человек умерли. Около 40 % получили тепловой удар дома или в других жилых помещениях.

Агентство призывает людей надлежащим образом использовать кондиционеры и часто пить воду.

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