Отстрел медведей, компенсация ущерба от шальных пуль — страховая компания «Токио Марин» начинает продажи полисов для местных властей

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Токио, 17 июля (Jiji Press) — В связи с участившимися случаями нападений медведей в жилых районах страховая компания «Токио Марин энд Нитидо Касай Хокэн» объявила 17 июля о начале продаж местным органам власти специальных страховых полисов. Полисы покрывают ущерб зданиям и другому имуществу, причиненный шальными пулями при отстреле медведей. Продажа страховок начнется в сентябре одновременно с вступлением в силу поправок к закону об охране и управлении дикими животными, которые позволят местным властям использовать охотничьи ружья в жилых районах по собственному усмотрению.

Страховое покрытие распространяется на ущерб зданиям и автомобилям от пуль, выпущенных для отстрела медведей — как от пробивших насквозь, так и от шальных пуль. Страховая компания будет выплачивать местным властям до 30 миллионов йен на компенсационные расходы. Телесные повреждения людей не входят в страховое покрытие. Размер страховых взносов устанавливается индивидуально для каждого муниципалитета в зависимости от количества случаев появления медведей и кабанов.

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