В Японии зафиксировано рекордное число случаев теплового удара за июнь

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Токио, 23 июля (Jiji Press). Число людей, доставленных в больницу скорой помощью из-за теплового удара в Японии в июне, выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 17 229 человек, что является самым высоким показателем за месяц с 2010 года, сообщило в среду Агентство по борьбе со пожарами и стихийными бедствиями.

Предыдущий максимум в июне составил 15 969 случаев, зарегистрированных в 2022 году.

Во многих районах страны в течение нескольких дней в прошлом месяце наблюдалась максимальная температура в 35 градусов Цельсия и выше.

Из госпитализированных 10 342 человека были в возрасте 65 лет и старше, что составляет около 60 процентов от общего числа.

Наибольшее количество случаев теплового удара (6819) произошло дома или в других жилых помещениях, за ними следуют 3404 случая на дорогах.

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