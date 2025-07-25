Генеральный секретарь Кабинета министров Японии: закупки военного оборудования США проводятся на основе существующего плана

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Токио, 24 июля (Jiji Press). Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса заявил, что дополнительные закупки страной американского оборонного оборудования, объявленные правительством США, будут основаны на существующей политике закупок Токио и не будут представлять собой новую инициативу.

Что касается японско-американского торгового соглашения, объявленного на этой неделе, правительство США заявило, что Япония согласилась ежегодно закупать у Соединённых Штатов оборонное оборудование на миллиарды долларов.

По этому поводу Хаяси заявил на пресс-конференции: «Мы объяснили американской стороне нашу точку зрения на краткосрочные закупки оборонного оборудования, основанную на текущей программе наращивания обороны нашей страны».

Высокопоставленный представитель правительства также заявил: «В ходе переговоров по тарифам между Японией и США мы высказали свои соображения с той точки зрения, что закупки Японией американского оборонного оборудования в результате помогут устранить дисбаланс в торговле между двумя странами».

Министр экономического возрождения Японии Акадзава Рёсэй, который также является главным переговорщиком по тарифным вопросам с США, отдельно заявил, что торговое соглашение не включает расходы, связанные с обороной.

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