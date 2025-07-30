Новый анимационный фильм «Клинок, рассекающий демонов» собрал в прокате 10 млрд йен за рекордно короткое время

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Токио, 29 июля (Jiji Press). По словам дистрибьютора, последний фильм аниме-франшизы «Клинок, рассекающий демонов» собрал в прокате более 10 миллиардов йен за первые восемь дней после выхода.

Первая часть трилогии «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок Кимэцу но Яйба», вышедшая в прокат 18 июля, достигла рекордных масштабов проката среди японских фильмов. Предыдущий рекорд в 10 дней был установлен последним фильмом франшизы – «Клинок, рассекающий демонов: поезд Мугэн» 2020 года.

За первые 10 дней, до 27 июля, новый фильм собрал в прокате 12,87 млрд йен.

Аниме-франшиза «Клинок, рассекающий демонов» основана на манга, которую создал Готогэ Коёхару, в которой рассказывается о приключениях Камадо Тандзиро, который сражается с демонами, убившими его семью, и пытается помешать своей сестре превратиться в демона.

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