В Японии зафиксировано рекордное количество вызовов скорой помощи для пострадавших от теплового удара за неделю

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Токио, 30 июля (Jiji Press). По данным Агентства по борьбе со пожарами и стихийными бедствиями, за прошедшую неделю до воскресенья в Японии на машинах скорой помощи были госпитализированы 10 804 человека, пострадавших от теплового удара. Это новый недельный рекорд в этом году.

Этот показатель значительно превысил показатель предыдущей недели (5309) в условиях аномальной жары, в результате которой в различных частях страны температура поднялась до 35 градусов Цельсия и выше.

По префектурам наибольшее число пострадавших от теплового удара, доставленных скорой помощью, было в Токио (1099). Сайтама, также расположенная в восточном регионе, заняла второе место с 750 пострадавшими, за ней следует самая северный из префектур, Хоккайдо, где этот показатель вырос в 2,8 раза до 690.

Агентство призывает людей пользоваться кондиционерами и вентиляторами, а также соблюдать водный баланс.

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