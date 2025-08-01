Компания SkyDrive демонстрирует летающий автомобиль на выставке в Осаке
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Осака, 31 июля (Jiji Press). Японский стартап SkyDrive Inc. провёл первый демонстрационный полёт летающего автомобиля для посетителей Всемирной выставки в западном городе Осака.
Компания Toyota, базирующаяся в префектуре Айти, изначально запланировала рейс на день открытия Expo в апреле, но его отменили из-за плохой погоды.
Демонстрационные полёты будут проводиться ежедневно до 24 августа.
Во время демонстрации летающий автомобиль совершал беспилотный полёт на протяжении трёх минут, поднявшись на высоту около 4 метров, а затем продвинувшись вперед примерно на 50 метров.
«Я рад, что мы смогли подтвердить, что он безопасно летает, и что посетители также смогли его увидеть», – сказал генеральный директор SkyDrive Фукудзава Томохиро .
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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