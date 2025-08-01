В Японии проведут испытания специальных автомагистралей для беспилотных грузовых автомобилей

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Токио, 31 июля (Jiji Press). Министерство транспорта Японии проверит возможность перевозки грузов по так называемым дорогам с автоматическим движением – выделенным магистралям для автономных грузовых транспортных средств – с ноября по февраль 2026 года, сообщили официальные лица.

Министерство планирует ввести в эксплуатацию такие дороги, которые будут построены по разделительным полосам скоростных автомагистралей или под ними, на некоторых участках скоростных автомагистралей между Токио и Осакой в середине 2030-х годов.

Этот план появился в связи с прогнозом министерства о дефиците транспортных мощностей в размере около 940 миллионов тонн к 2030 финансовому году в условиях хронической нехватки водителей грузовиков. Ожидается, что строительство дорог с автоматическим движением покроет от 8 до 22% этого дефицита, заявили чиновники.

Для испытаний министерство будет использовать испытательный полигон в своём Национальном институте управления земельными ресурсами и инфраструктурой, чтобы определить подходящую ширину дороги для автономных грузовых транспортных средств и проверить безопасность транспортировки.

Ожидается, что автономные грузовые автомобили будут передвигаться по дорогам с автоматическим движением со скоростью, сопоставимой со скоростью обычных грузовых автомобилей, которые обычно движутся со скоростью 70–80 километров в час. Такие дороги будут работать круглосуточно.

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