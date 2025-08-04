В Японии третий год подряд обновляется рекорд температуры в июле

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Токио, 1 августа (Jiji Press). Средняя температура в Японии в июле достигла рекордно высокого уровня третий год подряд, сообщило Японское метеорологическое агентство.

Средняя температура в июле этого года была на 2,89 градуса Цельсия выше 30-летнего среднего значения для этого месяца. Положительное отклонение стало самым большим с начала наблюдений в 1898 году.

Поскольку средняя температура в июне в этом году также достигла нового рекордного максимума, средняя летняя температура с июня по август, «вероятно, тоже перепишет рекорд», сказал Оикава Ёсинори, глава Центра информации об экстремальных климатических явлениях агентства.

В прошлом году в стране второй год подряд наблюдалось самое жаркое лето.

Между тем, количество осадков в июле было на 13% ниже среднего на побережье Японского моря в северо-восточном регионе Тохоку и на 8% ниже среднего в центральном регионе Хокурику. В обоих районах наблюдалось рекордно низкое количество осадков.

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