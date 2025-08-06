В городе Исэсаки температура воздуха достигла нового рекордного для Японии значения – 41,8 °C
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Токио, 5 августа (Jiji Press). Температура в городе Исэсаки на востоке Японии, префектура Гумма, в 14:26 поднялась до 41,8 градуса по Цельсию, что стало рекордно высоким показателем для Японии, сообщило Японское метеорологическое агентство.
Предыдущий рекорд составлял 41,2 градуса и был зафиксирован в городе Тамба префектуры Хёго 30 июля.
6 августа температура 40,0 градусов и выше была зафиксирована в общей сложности в 14 местах в пяти из 47 префектур Японии, что стало самым высоким показателем за один день с начала ведения наблюдений.
Температура поднялась до 41,4 градуса в Хатояме в префектуре Сайтама, к северу от Токио, до 41,2 градуса в Кирю в префектуре Гумма и до 41,0 градуса в Маэбаси, также в префектуре Гумма.
Этим летом Японский архипелаг находится под двойным влиянием Тихоокеанского антициклона и Тибетской системы высокого давления, что обусловило солнечные и чрезвычайно жаркие дни во многих районах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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