В некоторых районах Кумамото объявлено кратковременное предупреждение о сильном ливне

Кумамото, 11 августа (Jiji Press) — Японское метеорологическое агентство в понедельник временно объявило чрезвычайное предупреждение о сильном ливне в некоторых районах префектуры Кумамото на юго-западе Японии, призвав жителей немедленно принять меры по обеспечению своей безопасности.

Агентство впервые вынесло предупреждение городам Тамана и Нагасу в 12:20, а затем расширило его, включив в него города Яцусиро, Уки, Камиамакуса и Амакуса, а также город Хикава.

В 15:45, после того, как интенсивность дождя снизилась, уровень чрезвычайного предупреждения был понижен до предупреждения о сильном дожде для всех районов.

В городе Коса был обнаружен мужчина в состоянии остановки сердца после того, как его автомобиль попал под оползень, сообщает администрация префектуры. В Яцусиро женщина с остановкой сердца была обнаружена в машине, затонувшей в оросительном канале. Пять человек пропали без вести после того, как их унесло реками в префектуре Кумамото и соседней префектуре Фукуока.

В Тамана за 12 часов до 8:10 утра выпало 404,5 миллиметра осадков, а в Яцусиро за 12 часов до 10:50 утра выпало 385,5 миллиметра. Оба показателя являются рекордными для этих мест.

