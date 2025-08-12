В некоторых районах Кумамото объявлено кратковременное предупреждение о сильном ливне
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Кумамото, 11 августа (Jiji Press) — Японское метеорологическое агентство в понедельник временно объявило чрезвычайное предупреждение о сильном ливне в некоторых районах префектуры Кумамото на юго-западе Японии, призвав жителей немедленно принять меры по обеспечению своей безопасности.
Агентство впервые вынесло предупреждение городам Тамана и Нагасу в 12:20, а затем расширило его, включив в него города Яцусиро, Уки, Камиамакуса и Амакуса, а также город Хикава.
В 15:45, после того, как интенсивность дождя снизилась, уровень чрезвычайного предупреждения был понижен до предупреждения о сильном дожде для всех районов.
В городе Коса был обнаружен мужчина в состоянии остановки сердца после того, как его автомобиль попал под оползень, сообщает администрация префектуры. В Яцусиро женщина с остановкой сердца была обнаружена в машине, затонувшей в оросительном канале. Пять человек пропали без вести после того, как их унесло реками в префектуре Кумамото и соседней префектуре Фукуока.
В Тамана за 12 часов до 8:10 утра выпало 404,5 миллиметра осадков, а в Яцусиро за 12 часов до 10:50 утра выпало 385,5 миллиметра. Оба показателя являются рекордными для этих мест.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Прощайте, весна и осень: Япония теряет свои четыре времени года из-за изменения климата
- Предотвращение теплового удара: каждый четвёртый мужчина в Японии пользуется зонтом для защиты от солнца
- В Японии становится жарко, 23 апреля выпустили первое предупреждение о жаре: как уберечь себя от теплового удара?
- Смерть в ванной: в Японии от тепловых ударов и по другим причинам в ванных ежегодно погибает около 19000 человек
- Самое жаркое лето в истории: Японское метеорологическое агентство сообщает об аномальной ситуации в северных регионах страны