В результате сильного дождя в префектуре Кумамото в Японии погибли два человека

Кумамото, 12 августа (Jiji Press). Два человека погибли в префектуре Кумамото в результате сильного дождя, обрушившегося на юго-западный регион Кюсю в Японии с 10 по 12 августа.

Пять человек пропали без вести после того, как их унесло реками в префектуре Кумамото и соседней префектуре Фукуока.

11 августа в городе Коса префектуры Кумамото женщина, её дочь и сын были спасены из машины, пострадавшей от оползня. Мужчина около 50 лет, предположительно её муж, был найден возле машины в состоянии остановки сердца и лёгких. Позже была констатирована его смерть.

В тот же день в городе Яцусиро префектуры Кумамото женщина в возрасте около 70 лет была обнаружена в состоянии остановки сердца и лёгких в машине, упавшей в оросительную канаву. Её смерть была констатирована после того, как её доставили в больницу.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

