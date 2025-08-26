Япония и Казахстан договорились о проведении саммита Япония-Центральная Азия в ближайшее время

Новости

Токио, 25 августа (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси и его казахский коллега Мурат Нуртлеу договорились ускорить шаги по организации саммита между Японией и пятью странами Центральной Азии в кратчайшие сроки.

Лидеры шести стран должны были провести встречу в рамках диалога «Центральная Азия плюс Япония» в Казахстане в августе прошлого года, однако встреча была отменена, поскольку тогдашний премьер-министр Японии Кисида Фумио внезапно отказался от поездки на саммит после того, как было выпущено предупреждение о возросшем риске сверхмощного землетрясения в Нанкайском жёлобе у тихоокеанского побережья Японии.

На встрече в Казахстане 25 августа Ивая сказал Нуртлеу, который также является заместителем премьер-министра, что он надеется на дальнейшее развитие японско-казахстанских отношений путём укрепления сотрудничества в экономических областях, таких как разработка минеральных ресурсов и привлечение японских компаний в эту центральноазиатскую страну.

В ответ Нуртлеу заявил, что Казахстан стремится к углублению сотрудничества с Японией в широком спектре областей, таких как торговля, инвестиции и экономика.

