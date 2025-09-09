«Клинок, рассекающий демонов» собрал в прокате 30 млрд йен за рекордно короткое время
Токио, 8 сентября (Jiji Press). Согласно сообщению на официальном аккаунте фильма в X, последний фильм аниме-франшизы «Клинок, рассекающий демонов» собрал в прокате более 30 миллиардов йен за первые 52 дня после выхода.
Первая часть трилогии «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок Кимэцу но Яйба», выпущенная в июле, по состоянию на 7 сентября принесла 31,42 миллиарда йен.
По данным провайдера информации о кино Kogyo Tsushinsha, первое место по кассовым сборам в Японии за всю историю занимает фильм «Убийца демонов: Поезд Мугэн», вышедший в 2020 году и собравший 40,75 млрд йен, за которым следует фильм японского режиссера Миядзаки Хаяо «Унесённые призраками», вышедший на экраны в 2001 году и заработавший 31,68 млрд йен.
Аниме-франшиза «Клинок, рассекающий демонов» основана на манге Готогэ Коёхару, в ней рассказывается о приключениях Камадо Тандзиро и его сражениях с демонами, убившими его семью.
Сборы нового фильма за первые восемь дней проката превысили 10 миллиардов йен, а за первые 25 дней – 22 миллиарда йен.
