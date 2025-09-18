Новый анимационный фильм «Клинок, рассекающий демонов» стал вторым в истории по кассовым сборам в Японии

Новости

Токио, 17 сентября (Jiji Press). Последний фильм аниме-франшизы «Убийца демонов: Клинок, рассекающий демонов» собрал в прокате 33 миллиарда йен, что стало вторым по величине показателем в истории Японии, он обогнал «Унесённые призраками» студии Ghibli Inc.

По данным дистрибьютора, первая часть трилогии «Клинок, рассекающий демонов: Кимэцу но Яйба Бесконечный замок» собрала 33,05 млрд йен дохода за первые 60 дней после выхода в прокат в стране, превзойдя показатель в 31,68 млн йен, собранный анимационным фильмом «Унесённые призраками» 2001 года.

Фильм «Клинок, рассекающий демонов: Поезд Мугэн», вышедший в 2020 году, по-прежнему возглавляет список кассовых сборов в Японии, собрав 40,75 миллиарда йен.

В Северной Америке последний фильм «Клинок, рассекающий демонов», вышедший в пятницу, собрал 70,6 миллионов долларов за первые выходные, что является рекордом для японского аниме.

Франшиза «Убийца демонов» – это история о мальчике, который сражается с демонами, убившими его семью.

