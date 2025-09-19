Япония откладывает признание Палестины на неопределенное время
Токио, 18 сентября (Jiji Press) – Правительство Японии находится на завершающем этапе обсуждений относительно отсрочки признания государства Палестина на неопределенное время. Япония обеспокоена тем, что усиление реакции Израиля может еще больше ухудшить ситуацию в секторе Газа в палестинской автономии. Также учитывается позиция Соединенных Штатов, поддерживающих Израиль, и решение не следовать примеру Великобритании, Франции и других стран, объявивших о признании. Об этом 18 сентября сообщили несколько правительственных источников.
По палестинскому вопросу 22 сентября в Нью-Йорке состоится саммит на уровне глав государств и правительств, организованный Францией и Саудовской Аравией. Министр иностранных дел Ивая Такеси примет участие в мероприятии и выразит позицию Японии в поддержку «решения двух государств», предусматривающего мирное сосуществование Палестины и Израиля. Премьер-министр Исиба Сигэру участвовать не будет.
После того как с июля Великобритания, Франция, Канада и другие страны начали движение в сторону признания Палестины, первоначально осторожное японское правительство также приступило к рассмотрению этого вопроса. Однако после того как Израиль ужесточил свою позицию и предпринял наземное вторжение в центральную часть Газы, в японском МИД появились голоса о том, что «признание государства, наоборот, ухудшило гуманитарную ситуацию», как заявил один из высокопоставленных чиновников министерства иностранных дел Японии.
Также было принято во внимание то обстоятельство, что администрация Трампа, поддерживающая Израиль, обратилась к японской стороне с просьбой отложить признание. Похоже, что было принято решение о необходимости действовать в соответствии с Соединенными Штатами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
