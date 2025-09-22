Япония пока не признает палестинскую государственность

Новости

Токио, 19 сентября (Jiji Press). Япония пока не станет признавать палестинскую государственность, заявил министр иностранных дел Ивая Такэси на пресс-конференции.

Ранее в тот же день он провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел США, Израиля и Палестины, чтобы донести позицию Японии.

Ивая изложит позицию Токио по этому вопросу на саммите, который Франция и Саудовская Аравия проведут совместно в Нью-Йорке 22 сентября. Глава МИД Японии посетит Нью-Йорк на шесть дней, начиная с 22 сентября, для участия в текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы решили не признавать (палестинское государство) на данном этапе», – заявил Ивая на пресс-конференции.

Предполагается, что решение было принято в связи с ужесточением позиции Израиля после того, как многие страны выразили поддержку палестинской государственности, а также в связи с противодействием США признанию государства.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме