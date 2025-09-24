Nissan представляет технологию автономного вождения для городских условий

Новости

Токио, 22 сентября (Jiji Press). Компания Nissan Motor Co. продемонстрировала представителям СМИ прототип автомобиля, оснащённого системой помощи водителю нового поколения ProPilot, способной осуществлять автономное вождение без помощи рук в городских условиях.

Демонстрация прошла в преддверии запланированного на 2027 финансовый год выпуска транспортных средств с усовершенствованной системой ProPilot с технологией автономного вождения 2-го уровня, которая требует от водителей постоянного контроля за дорогой и перехода на ручное управление в зависимости от ситуации, даже в городских условиях.

Текущая система ProPilot ограничена движением по автомагистралям.

Столкнувшись с устойчиво низкими продажами, Nissan намерен набрать обороты за счёт продвижения автомобилей с передовыми технологиями помощи водителю.

Прототип автомобиля был разработан на основе электромобиля Ariya японского автопроизводителя. На передней крыше установлены высокоточные датчики, а также 11 камер и пять других датчиков, используемых для распознавания окружающей среды.

