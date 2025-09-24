Япония призывает Иран возобновить сотрудничество с МАГАТЭ
Токио, 22 сентября (Jiji Press). Япония призывает Иран немедленно возобновить полномасштабное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.
«Мы придаём большое значение усилиям МАГАТЭ по проверке иранской ядерной деятельности», – заявил высокопоставленный представитель правительства Японии на пресс-конференции после недавнего решения Ирана приостановить сотрудничество с органом ООН по надзору за ядерной энергетикой.
Он добавил, что Япония обеспокоена сложившейся ситуацией.
