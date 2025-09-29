Японский эсминец проведёт испытательный пуск ракеты «Томагавк» в США

Новости

Токио, 27 сентября (Jiji Press). Эсминец «Тёкай», оснащённый системой Aegis и входящий в состав Морских сил самообороны Японии, 26 сентября отправился в Соединённые Штаты, где проведёт испытания крылатой ракеты «Томагавк» американского производства, сообщило Министерство обороны Японии.

Эсминец «Тёкай», базирующийся на базе Сасэбо Морских сил самообороны в префектуре Нагасаки на юго-западе Японии, пройдёт обновление программного обеспечения в США для добавления функции запуска «Томагавк».

Этот шаг позволит Силам самообороны Японии владеть оружием, способным напрямую атаковать иностранные территории. В 2022 году правительство Японии приняло план по созданию потенциала для контратаки.

Ракеты «Томагавк» с дальностью полёта около 1600 километров применялись в войне в Персидском заливе и при нападении на ядерные объекты Ирана в июне, став символом возможностей превентивных ударов вооруженных сил США.

«Тёкай» останется в США до середины сентября 2026 года. Члены экипажа будут проходить подготовку по запуску «Томагавков» в основном на военно-морской базе в Сан-Диего.

