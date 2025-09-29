Японский эсминец проведёт испытательный пуск ракеты «Томагавк» в США
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 27 сентября (Jiji Press). Эсминец «Тёкай», оснащённый системой Aegis и входящий в состав Морских сил самообороны Японии, 26 сентября отправился в Соединённые Штаты, где проведёт испытания крылатой ракеты «Томагавк» американского производства, сообщило Министерство обороны Японии.
Эсминец «Тёкай», базирующийся на базе Сасэбо Морских сил самообороны в префектуре Нагасаки на юго-западе Японии, пройдёт обновление программного обеспечения в США для добавления функции запуска «Томагавк».
Этот шаг позволит Силам самообороны Японии владеть оружием, способным напрямую атаковать иностранные территории. В 2022 году правительство Японии приняло план по созданию потенциала для контратаки.
Ракеты «Томагавк» с дальностью полёта около 1600 километров применялись в войне в Персидском заливе и при нападении на ядерные объекты Ирана в июне, став символом возможностей превентивных ударов вооруженных сил США.
«Тёкай» останется в США до середины сентября 2026 года. Члены экипажа будут проходить подготовку по запуску «Томагавков» в основном на военно-морской базе в Сан-Диего.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония выразила России обеспокоенность по поводу сближения с Северной Кореей
- Япония выражает серьёзную обеспокоенность по поводу нового договора между Россией и Северной Кореей
- Быстрое сближение России и Северной Кореи в военной сфере: какова будет реакция Китая?
- Северная Корея и ее пособники: растущая угроза
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?