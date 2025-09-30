Япония возобновляет санкции против Ирана
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 29 сентября (Jiji Press). Правительство Японии объявило о возобновлении экономических санкций против Ирана после того, как Организация Объединённых Наций вновь ввела санкции в отношении страны в связи с её ядерными разработками.
На основании резолюции Совета Безопасности ООН правительство определило подлежащие заморозке активы 78 организаций и 43 частных лиц.
«Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении, – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса, подчеркнув важность дипломатического решения. – Мы не должны упускать возможности для диалога».
Иран решительно выступил против санкций ООН, в том числе заявив о возможности приостановки сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии.
Хаяси неоднократно заявлял, что позиция Японии, призывающая к решению проблемы путём диалога, остаётся неизменной. «Мы продолжим необходимые дипломатические усилия, следуя решению Совета Безопасности», – подчеркнул он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Министры G7 призвали Иран и Израиль предотвратить дальнейшую эскалацию
- Япония заморозит активы девяти лиц, связанных с ХАМАС
- Восемь японцев эвакуированы из Израиля чартерным рейсом в Дубай
- В Иерусалиме открыли площадь имени Сугихары Тиунэ, японского дипломата, который помог спастись тысячам евреев во время Второй мировой войны
- Неизвестный «японский Шиндлер»: генерал-лейтенант Хигути Киитиро