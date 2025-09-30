Япония возобновляет санкции против Ирана

Новости

Токио, 29 сентября (Jiji Press). Правительство Японии объявило о возобновлении экономических санкций против Ирана после того, как Организация Объединённых Наций вновь ввела санкции в отношении страны в связи с её ядерными разработками.

На основании резолюции Совета Безопасности ООН правительство определило подлежащие заморозке активы 78 организаций и 43 частных лиц.

«Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении, – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса, подчеркнув важность дипломатического решения. – Мы не должны упускать возможности для диалога».

Иран решительно выступил против санкций ООН, в том числе заявив о возможности приостановки сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии.

Хаяси неоднократно заявлял, что позиция Японии, призывающая к решению проблемы путём диалога, остаётся неизменной. «Мы продолжим необходимые дипломатические усилия, следуя решению Совета Безопасности», – подчеркнул он.

