[Видео] Демонстрационный полёт «летающего автомобиля» на Всемирной выставке в Японии

30 сентября компания ANA Holdings (HD) и американский стартап Joby Aviation провели для прессы первый демонстрационный полёт «летающего автомобиля» на площадке выставки Осака Кансай Экспо (город Осака). Полёт над морем перед площадкой выставки продолжался около 13 минут. Автомобиль будет представлен широкой публике с 1 октября до дня закрытия выставки 13 октября. [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

