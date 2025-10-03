Министры стран «Большой семёрки» поддержали возобновление санкций ООН против Ирана
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 2 октября (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» крупнейших демократий опубликовали заявление, в котором поддержали восстановление санкций Совета Безопасности ООН против Ирана после того, как эта страна по-прежнему не выполняет свои требования в рамках ядерной сделки 2015 года, заключённой с западными державами.
«Мы настоятельно призываем все государства-члены ООН полностью соблюдать эти санкции и другие ограничения, – заявили министры в заявлении, добавив: – Дипломатия по-прежнему имеет решающее значение».
Они подтвердили свою приверженность совместной работе по поиску дипломатического решения проблемы денуклеаризации, призвав Иран возобновить ядерные переговоры с Соединёнными Штатами и сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии.
Поскольку Иран занял жёсткую позицию, дав понять, что может приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, министры призвали эту страну воздержаться от эскалации напряженности.
В конце сентября Совет Безопасности ООН принял решение восстановить санкции против Ирана, приостановленные в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Министры G7 призвали Иран и Израиль предотвратить дальнейшую эскалацию
- Япония заморозит активы девяти лиц, связанных с ХАМАС
- Восемь японцев эвакуированы из Израиля чартерным рейсом в Дубай
- В Иерусалиме открыли площадь имени Сугихары Тиунэ, японского дипломата, который помог спастись тысячам евреев во время Второй мировой войны
- Неизвестный «японский Шиндлер»: генерал-лейтенант Хигути Киитиро
- Мужество помнить: Анна Франк и Сугихара Тиунэ едут в Осаку
- 44 года на восстановление доброго имени: «японский Шиндлер» Сугихара Тиунэ