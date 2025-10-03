Министры стран «Большой семёрки» поддержали возобновление санкций ООН против Ирана

Новости

Токио, 2 октября (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» крупнейших демократий опубликовали заявление, в котором поддержали восстановление санкций Совета Безопасности ООН против Ирана после того, как эта страна по-прежнему не выполняет свои требования в рамках ядерной сделки 2015 года, заключённой с западными державами.

«Мы настоятельно призываем все государства-члены ООН полностью соблюдать эти санкции и другие ограничения, – заявили министры в заявлении, добавив: – Дипломатия по-прежнему имеет решающее значение».

Они подтвердили свою приверженность совместной работе по поиску дипломатического решения проблемы денуклеаризации, призвав Иран возобновить ядерные переговоры с Соединёнными Штатами и сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии.

Поскольку Иран занял жёсткую позицию, дав понять, что может приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, министры призвали эту страну воздержаться от эскалации напряженности.

В конце сентября Совет Безопасности ООН принял решение восстановить санкции против Ирана, приостановленные в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.

