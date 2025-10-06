Nissan тестирует беспилотный автомобильный сервис в Йокогаме

Новости

Йокогама, 3 октября (Jiji Press). Компания Nissan Motor Co. сообщила, что будет тестировать транспортную услугу с использованием беспилотных автомобилей в Йокогаме в течение двух месяцев, начиная с 27 ноября.

Компания планирует запустить услугу автономной мобильности без водителей не позднее 2027 года.

Около 300 предварительно зарегистрированных пользователей смогут воспользоваться пилотной услугой в районах Минатомирай и Каннай, охватывающих офисные районы, жилые кварталы и туристические достопримечательности. Будут пущены пять беспилотных автомобилей на базе минивэна Serena.

В рамках пилотного проекта пользователи смогут заказывать автомобили в 26 указанных пунктах посадки через специальное приложение и отправляться в пункты назначения.

Управление машиной будет осуществляться из диспетчерской, и в случае возникновения каких-либо проблем сотрудники будут направлены на место. Хотя в машинах будут водители на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, они, как правило, не будут управлять транспортным средством.

