Suzuki представляет прототип электрического мини-автомобиля
Токио, 8 октября (Jiji Press). Компания Suzuki Motor Corp. представила прототип своего электрического мини-автомобиля Vision e-Sky, массовое производство которого она планирует начать в 2026 финансовом году.
Vision e-Sky с запасом хода более 270 километров на одной зарядке предназначен для ежедневного использования, например, для поездок на работу и за покупками.
Мини-автомобиль будет представлен на выставке Japan Mobility Show 2025, которая пройдёт с 31 октября по 9 ноября.
Suzuki также планирует выпустить электрический внедорожник e-Vitara в январе, а электрический коммерческий минивэн – к концу марта.
