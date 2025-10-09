Suzuki представляет прототип электрического мини-автомобиля

Новости

Токио, 8 октября (Jiji Press). Компания Suzuki Motor Corp. представила прототип своего электрического мини-автомобиля Vision e-Sky, массовое производство которого она планирует начать в 2026 финансовом году.

Vision e-Sky с запасом хода более 270 километров на одной зарядке предназначен для ежедневного использования, например, для поездок на работу и за покупками.

Мини-автомобиль будет представлен на выставке Japan Mobility Show 2025, которая пройдёт с 31 октября по 9 ноября.

Suzuki также планирует выпустить электрический внедорожник e-Vitara в январе, а электрический коммерческий минивэн – к концу марта.

