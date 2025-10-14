[Видео] Выставка Osaka-Kansai Expo закрылась 13 октября, её посетило более 25 миллионов человек

Выставка Osaka-Kansai Expo, которая проходила в течение шести месяцев под девизом «Создание будущего общества, где жизнь сияет», завершилась 13 октября. Только за 10 октября выставку посетили около 207 000 человек, а к 11 октября общее число посетителей с момента открытия должно было превысить 25 миллионов. Это второе по величине число посетителей международной выставки, проводимой в Японии, после Osaka Expo 1970 года. Видео снято 12 октября. [Видеоцентр Jiji Press]

