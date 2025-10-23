Кабинет министров Такаити отреагировал на новости о запуске ракет Северной Кореей

Новости

Токио, 22 октября (Jiji Press). Кабинет новой премьер-министра Японии Такаити Санаэ в полном составе приступил к работе утром 22 октября и в рамках своих первоначальных задач отреагировал на новость о том, что Северная Корея, по-видимому, запустила баллистические ракеты.

Такаити прибыла в офис премьер-министра в Токио вскоре после 9 утра, на полтора часа раньше первоначально запланированного времени, после известия о предполагаемом запуске ракеты, и получила сообщения об инциденте от заинтересованных министерств и ведомств.

«Я поручила министрам обороны и иностранных дел продолжить сбор и анализ информации (о запуске ракеты), чтобы обеспечить безопасность людей», – заявила она журналистам.

Позже она заявила: «Мой кабинет полон решимости принимать решения и двигаться вперёд. Мы быстро начнём двигаться вперёд, как только примем решение. Я буду усердно работать».

Правительство планирует объявить во второй половине дня список новых государственных министров и парламентских заместителей министров.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

