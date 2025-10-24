Такаити посетит саммиты АСЕАН и АТЭС

Новости

Токио, 23 октября (Jiji Press) — Генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору сообщил на брифинге 23 октября, что премьер-министр Такаити Санаэ примет участие в саммитах формата АСЕАН в Малайзии, а также в саммите АТЭС в Республике Корея. Премьер, вступившая в должность 21 октября, рассматривает двусторонние встречи с лидерами стран-организаторов и других государств.

Саммит АСЕАН откроется 26 октября, саммит АТЭС — 31 октября. Между этими мероприятиями, с 27 по 29 октября, президент США Дональд Трамп совершит трёхдневный визит в Японию. Для Такаити это станет «неделей дипломатического дебюта», соответствующей её курсу на «японскую дипломатию, процветающую в центре мира».

