Такаити посетит саммиты АСЕАН и АТЭС
НовостиПолитика Экономика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 23 октября (Jiji Press) — Генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору сообщил на брифинге 23 октября, что премьер-министр Такаити Санаэ примет участие в саммитах формата АСЕАН в Малайзии, а также в саммите АТЭС в Республике Корея. Премьер, вступившая в должность 21 октября, рассматривает двусторонние встречи с лидерами стран-организаторов и других государств.
Саммит АСЕАН откроется 26 октября, саммит АТЭС — 31 октября. Между этими мероприятиями, с 27 по 29 октября, президент США Дональд Трамп совершит трёхдневный визит в Японию. Для Такаити это станет «неделей дипломатического дебюта», соответствующей её курсу на «японскую дипломатию, процветающую в центре мира».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Первая в истории женщина на посту премьер-министра Японии: Такаити Санаэ и курс на обновлённую политическую линию Абэ Синдзо
- Что означает избрание Такаити лидером ЛДПЯ? Ставка ослабевшей партии на женщину-консерватора как стратегия выживания
- Такаити Санаэ: хронология пути к посту первой женщины-председателя Либерально-демократической партии
- Лидер ЛДП Такаити извинилась за выход Комэйто из коалиции и пообещала приложить все усилия для избрания премьер-министром
- Комэйто и ДНПН разрабатывают более строгие правила корпоративных пожертвований