Япония может отменить ограничения на экспорт оборонного оборудования

Токио, 4 декабря (Jiji Press). Информированные источники сообщили, что правительство Японии и правящие партии рассматривают возможность отмены уже следующей весной правила о передаче военного оборудования, которое ограничивает экспорт пятью типами оборонного оборудования, включая спасательное и транспортное оборудование.

Благодаря этому шагу страна надеется расширить сотрудничество в сфере безопасности с союзниками и странами-единомышленниками, а также укрепить свою оборонную промышленность.

Поскольку снятие ограничений позволит стране экспортировать особо опасное оборудование, основное внимание, скорее всего, будет уделяться ограничительным мерам, таким как более строгая процедура проверки.

Это правило было включено в оперативные руководящие принципы Японии по трём принципам экспорта оборонного оборудования, составленные в 2014 году, в которых указывается, что страна может экспортировать только готовую оборонную продукцию, подпадающую под пять категорий: спасательные работы, транспортировка, сигнализация, наблюдение и разминирование.

На данный момент страна предоставила Филиппинам систему радиолокационного наблюдения в соответствии с этим правилом.

