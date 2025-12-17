Правящий блок Японии рассматривает возможность упрощения правил экспорта военной техники

Новости

Токио, 16 декабря (Jiji Press). Правящие партии Японии начали обсуждения по смягчению ограничений на экспорт военной техники.

Либерально-демократическая партия и Японская инновационная партия (Ниппон исин-но кай) договорились отменить существующие правила, ограничивающие экспорт военной техники товарами пяти категорий, такими как спасательное и транспортное оборудование.

Правящая коалиция планирует представить свои предложения правительству уже в феврале.

Либерально-демократическая партия заявила, что правящий блок должен рассмотреть вопрос о том, будет ли Японии разрешено экспортировать оружие в оккупированные страны и страны, в которых в настоящее время ведутся боевые действия. В настоящее время экспорт летального оружия в такие страны запрещен.

Представители ЛДП заявили, что отмена пяти категорий поможет Японии укрепить сотрудничество со странами-партнёрами, повысить боеспособность и нарастить оборонную промышленность.

