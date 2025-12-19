Япония планирует в 2027 году повысить подоходный налог на оборонные расходы

Новости

Токио, 18 декабря (Jiji Press). Правительство Японии и правящие партии приняли решение о введении запланированного повышения подоходного налога в январе 2027 года в рамках усилий по обеспечению финансирования увеличения расходов на оборону.

Решение, которое будет включено в план реформы налоговой системы правящего блока на 2026 финансовый год, было принято на встрече глав налоговых комиссий Либерально-демократической партии и Японской инновационной партии (Ниппон исин-но кай).

«В свете нынешней сложной ситуации в сфере безопасности мы будем прилагать постоянные усилия», – заявил журналистам после встречи Умэмура Сатоси из Японской инновационной партии.

Помимо финансирования увеличения расходов на оборону, план реформы налоговой системы на 2023 финансовый год включал планы по привлечению более 1 триллиона йен в 2027 финансовом году за счет поэтапного повышения корпоративного налога, налога на табачные изделия и подоходного налога в течение нескольких лет. В плане на 2025 финансовый год повышение корпоративного налога и налога на табачные изделия было запланировано на апрель 2026 года.

Что касается повышения подоходного налога, правящий блок решил ввести надбавку к подоходному налогу в размере 1 процентного пункта, одновременно снизив на 1 пункт существующую специальную ставку подоходного налога, предназначенную для восстановления после крупного землетрясения и цунами 2011 года на северо-востоке Японии.

