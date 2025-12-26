Северная Корея провела в Японском море испытания новых зенитных ракет

Новости

Сеул, 25 декабря (Jiji Press). Северная Корея 24 декабря провела первое испытание новых высотных зенитных ракет большой дальности в Японском море, сообщило 25 декабря государственное информационное агентство Северной Кореи.

Как сообщило информационное агентство, ракеты точно поразили условные цели на высоте 200 километров.

В сообщении говорится, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за испытанием и поздравил с успешным запуском.

Испытательный пуск является частью «плановых мероприятий... по технической оптимизации средств противовоздушной обороны страны», – сообщило агентство.

25 декабря Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что накануне они обнаружили несколько снарядов, предположительно зенитных ракет, выпущенных в Японское море из провинции Южный Хамгён на востоке Северной Кореи.

