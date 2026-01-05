Северная Корея запустила баллистические ракеты в Японское море

Новости

Сеул/Токио, 4 января (Jiji Press). По данным южнокорейских военных, около 7:50 утра 4 января Северная Корея выпустила баллистические ракеты в Японское море из окрестностей Пхеньяна.

Министерство обороны Японии заявило, что из Северной Кореи были запущены по меньшей мере две баллистические ракеты, которые предположительно упали в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По данным министерства, ракеты, которые, возможно, летели по нерегулярным траекториям, достигли высоты около 50 километров и пролетели расстояние примерно от 900 до 950 км. Министерство анализирует детали запуска.

Источники в министерстве сообщили, что подтверждённых случаев повреждения самолетов или кораблей не выявлено.

Действия Северной Кореи «угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и международного сообщества», – заявил журналистам министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро.

