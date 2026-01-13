Премьер-министр Такаити выразила глубокую обеспокоенность ситуацией в Иране
Токио, 11 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о многочисленных случаях гибели мирных жителей в Иране в условиях продолжающихся протестов и столкновений с силами безопасности.
Правительство Японии «глубоко обеспокоено ухудшением ситуации в Иране», – заявила Такаити в X (ранее Twitter).
«Япония выступает против любого применения силы против мирных протестов, –заявила премьер-министр. – Япония искренне надеется на скорейшее разрешение нынешней ситуации мирным путём».
