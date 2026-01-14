В Вакаяме обнаружен вид амфипод с окраской, напоминающей панду
Вакаяма, 13 января (Jiji Press). В городе Сирахама, префектура Вакаяма, обнаружены два новых вида амфипод с чёрно-белой окраской, напоминающей окраску большой панды.
В некоторых районах префектуры надеются, что эти необычные существа станут новым источником местного туризма после того, как в прошлом году в Китай были возвращены четыре гигантские панды, выращенные в развлекательном центре Adventure World в Сирахаме.
Одна из чёрно-белых амфипод, напоминающий креветку и имеющий длину от 5 до 8 миллиметров, была обнаружена в прибрежной зоне Сирахамы.
В сентябре 2024 года группа исследователей из Университета Хиросимы, проводившая изучение этого существа, объявила, что оно было идентифицировано как новый вид амфипод рода Melita на основе морфологического и ДНК-анализа и получило название Melita panda.
Группа исследователей под руководством профессора Томикавы Ко из университета в префектуре Хиросима на западе Японии в ноябре 2025 года объявила, что другой амфипод, также обнаруженный в прибрежной зоне Сирахамы, был идентифицирован как новый вид.
