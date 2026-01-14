Лидеры Японии и Южной Кореи посетили храм Хорюдзи — вспоминая историю обменов

Политика

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Икаруга, префектура Нара, 14 января (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён утром 14 января совместно посетили храм Хорюдзи в городе Икаруга префектуры Нара.

В архитектурном стиле храма и его собрании заметно сильное влияние Корейского полуострова. Оба лидера, оглядываясь на длительную историю обменов между Японией и Кореей, стремились укрепить взаимное доверие.

Получая пояснения от настоятеля храма Фуруя Сёгаку, лидеры около часа осматривали объекты, являющиеся национальными сокровищами Японии, включая Центральные ворота, пятиъярусную пагоду и Золотой зал. Они также посетили статуи «Триада Шакьямуни», статую Каннон из Пэкче и реликварий Тамамуси. По словам очевидцев, атмосфера на протяжении всей экскурсии оставалась тёплой и дружелюбной: когда премьер-министр обращалась к президенту, он отвечал ей с улыбкой.

Префектура Нара является родным регионом Такаити. Накануне, 13 января, на японо-южнокорейском саммите лидеры подтвердили стратегическую важность двусторонних отношений. В окружении премьер-министра подчёркивают, что, учитывая исторический факт заимствования Японией с Корейского полуострова строительных технологий, храм Хорюдзи является символическим местом сотрудничества между Японией и Южной Кореей.

法隆寺境内で、五重塔を背に握手する高市早苗首相（左）と韓国の李在明大統領＝１４日午前、奈良県斑鳩町（代表撮影）

法隆寺の境内を歩く高市早苗首相（左）と韓国の李在明大統領（中央）＝１４日午前、奈良県斑鳩町（代表撮影）

 

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

Статьи по теме

Южная Корея / Республика Корея Jiji Press Ли Чжэ Мён храм Хорюдзи наследие ЮНЕСКО