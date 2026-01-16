Вероятность сильного землетрясения у Нэмуро возросла примерно до 90%: выводы аналитической комиссии
Токио, 15 января (Jiji Press). Вероятность землетрясения магнитудой 7,8-8,5 вдоль Тисимского жёлоба у города Нэмуро в самой северной префектуре Японии, Хоккайдо, в течение ближайших 30 лет возросла с примерно 80% до примерно 90%.
Правительственный комитет по исследованию землетрясений пересчитал вероятность крупных землетрясений вдоль желобов и активных внутренних разломов, которые ранее подвергались долгосрочным оценкам, взяв за базовую дату 1 января этого года в рамках ежегодного обзора.
Вероятность продолжает расти, если не произойдёт ожидаемое землетрясение.
Между тем, вероятность землетрясения магнитудой 8,0-8,6 в течение 30 лет у берегов Токати на востоке Хоккайдо осталась неизменной и составляет около 20%, но его вероятность в течение 50 лет возросла с примерно 40% до примерно 50%. Вдоль Японского жёлоба вероятность землетрясения магнитудой около 7,4 в течение 30 лет в прибрежной зоне у побережья префектуры Мияги на северо-востоке Японии возросла с 76-93% до 79-95%.
