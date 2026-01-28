Токийский суд обязал Северную Корею выплатить компенсацию в связи с программой репатриации
Токио, 26 января (Jiji Press). Окружной суд Токио обязал правительство Северной Кореи выплатить 88 миллионов йен в качестве компенсации четырём северокорейским перебежчикам и их родственникам в Японии за предполагаемые нарушения прав человека, связанные с программой репатриации, проводившейся в стране несколько десятилетий назад.
Это решение сопоставимо с требованиями истцов о выплате в общей сложности 400 миллионов йен в качестве компенсации ущерба от правительства Северной Кореи.
Истцы утверждали, что перебежчикам не разрешалось покидать Северную Корею после переезда туда в рамках программы репатриации, в рамках которой Пхеньян рекламировал страну как «рай на земле», где гарантированы основные потребности, такие как одежда, еда и жилье.
В токийском суде председательствующий судья Камино Тайити признал это дело продолжением противоправных действий правительства Северной Кореи против истцов. «Не будет преувеличением сказать, что они были лишены большей части своей жизни», – сказал Камино.
Судья признал, что у тех, кто переехал в Северную Корею, не было иного выбора, кроме как долгое время жить в суровых условиях, поскольку Пхеньян не позволял им свободно покидать страну.
