Северная Корея запустила баллистические ракеты в Японское море

Новости

Сеул/Токио, 27 января (Jiji Press). По данным южнокорейских военных, около 15:50 27 января Северная Корея запустила баллистические ракеты из района к северу от Пхеньяна в сторону Японского моря.

По данным источников в Министерстве обороны Японии, две баллистические ракеты были выпущены из района на западном побережье Северной Кореи и, предположительно, они упали в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Первая ракета достигла высоты около 80 километров и пролетела примерно 350 километров, а вторая поднялась примерно на 70 километров за время полёта протяженностью 340 километров, сообщило министерство.

Правительство Японии выразило Северной Корее решительный протест по дипломатическим каналам, заявив, что ракетные пуски нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают безопасности японского народа.

Это первый запуск баллистической ракеты Северной Кореей с 4 января.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме