Япония обсудит возможность введения наказаний за оплату сексуальных услуг
Токио, 10 февраля (Jiji Press). Министр юстиции Японии Хирагути Хироси заявил, что его министерство создаст экспертную группу для рассмотрения вопроса о введении наказаний за оплату сексуальных услуг.
Комиссия планирует провести своё первое заседание к концу марта.
Действующий закон о борьбе с проституцией наказывает тех, кто поджидает клиентов и предлагает им свои услуги в общественных местах, в то время как сам акт оплаты за секс не карается.
В ноябре на парламентском заседании премьер-министр Такаити Санаэ поручила министру юстиции пересмотреть закон.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
